Chemiebedrijf 3M tekent beroep aan tegen beslissing om deel van productie tijdelijk stil te leggen

Chemiebedrijf 3M gaat in beroep tegen de beslissing van de Vlaamse Omgevingsinspectie om een deel van de productieprocessen in de fabriek in Zwijndrecht tijdelijk stil te leggen. Volgens het bedrijf voorziet het wél voldoende informatie over PFAS-uitstoot en werkt het goed samen met de bevoegde instanties. Het beroep betekent voor alle duidelijkheid niet dat de tijdelijke productiestop nu vervalt.