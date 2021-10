"Vader van de tiramisu" overleden op 93-jarige leeftijd

Le Beccherie was een familierestaurant, Campeol werkte er al van jongsaf en werd ook eigenaar, in 2014 verkocht hij het restaurant. De tiramisu staat er al sinds de jaren 70 op de menukaart nadat Campeols chef een foutje zou gemaakt hebben. Toen de kok vanille-ijs aan het maken was, liet hij per ongeluk een lepel mascarpone in een kom met eieren en suiker vallen. De kok en mevrouw Campeol, proefden het mengsel, zagen het potentieel ervan in en besloten het resultaat te serveeren op in koffie gedoopte lange vingers en bestrooid met bittere cacao. De rest is geschiedenis.