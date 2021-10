Antwerpen heeft zijn eerste officiële tuinstraat

De Lange Ridderstraat in de Sint-Andrieswijk in Antwerpen is de eerste straat in Antwerpen die officieel is ingericht als tuinstraat. Een tuinstraat is een straat met veel groen, waar het water in de grond kan doordringen. In de nabije toekomst komen er nog zeven tuinstraten bij in Antwerpen. Het is een van de initiatieven van de stad om de klimaatopwarming tegen te gaan.