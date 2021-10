Assen van overleden auteur Pieter Aspe verwerkt in zijn nieuwste boek

Het was Aspes weduwe, Tamara Hangeraaf, die het boek vandaag voorstelde in de Gotische zaal van het Brugse stadhuis, een plek die veel betekenis had voor Pierre Haspeslag, zoals Aspe officieel heette. "Heel veel van zijn verhalen speelden zich hier af", vertelt een geëmotioneerde Hanegraaf, "maar het is ook de plek waar we getrouwd zijn. Hier is het begonnen voor ons en hier sluiten we ook weer af."

Opmerkelijk: in de inkt die gebruikt is voor de eerste 25.000 exemplaren van het boek zijn assen verwerkt van de overleden auteur. "Dat heeft hij zelf zo gewild", zegt zijn weduwe. Hij vond dat een mooi aandenken voor zijn fans, om haast letterlijk, een stukje van zichzelf voor hen achter te laten."