Acteur Alec Baldwin spreekt voor het eerst over schietincident nadat hij opgejaagd werd door paparazzi: "Ze was mijn vriendin"

Baldwin benadrukt dat hij een goede band had met Hutchins. "Ze was mijn vriendin. De dag dat ik in Santa Fe aankwam om te beginnen met filmen, nam ik haar mee uit eten met Joel, de regisseur", zo klonk het. "We waren een zeer goed geoliede crew en toen gebeurde er iets vreselijks. Dit soort ongevallen komt zelden voor. De kans is één op een biljoen." Baldwin zelf heeft naar eigen zeggen veel contact met de familie van Hutchins.