"Bieke" doet Duupje herleven

Op dinsdag 2 november ligt Duupje 2 in de winkelrekken, het tweede kinderboek van An Swartenbroekx (52). Duupje is het geestelijke kind van René Swartenbroekx (86) dat door zijn dochter An in een nieuw jasje werd gestoken. Het tweede boek van Duupje zit vol nieuwe dagboekverhaaltjes. Er was nog plaats voor één verhaaltje in het boek. Dus hielden de uitgeverij samen met An een scholenschrijfwedstrijd. 40 scholen uit Vlaanderen hebben hun eigen zelfgeschreven verhaaltjes ingezonden