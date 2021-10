Stokpaardrijden: in Scandinavië is het al jaren een gewone bezigheid, bij ons kijken velen er nog raar van op. Onterecht, zeggen de organisatoren van het eerste Belgisch Kampioenschap. Zij noemen het een combinatie van speelse verbeelding en sportieve elegantie. Op het Belgisch Kampioenschap in Geraardsbergen waren er proeven én medailles in verschillende leeftijdscategorieën.