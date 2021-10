Botsauto gestolen op kermis van Mol, vandalenstreek of uit de hand gelopen grap?

In Millegem, een gehucht van Mol, is vannacht een wel heel aparte "diefstal" gepleegd. Toen foorkramer Tommy Renaut vanmiddag naar zijn botsautokraam ging, om open te doen, merkte hij dat er één botsauto ontbrak.

"Ik had gisterenavond nog gewoon afgesloten en toen ik vanmiddag aankwam, merkte ik meteen dat er één ontbrak. Het is een open attractie, je kan dus wel aan de auto's maar zo'n botsauto weegt minstens 200 kg, het is niet dat je die zomaar onder je arm steekt en mee naar huis neemt", zegt Renaut. Is het vandalisme of om te verkopen? "Zo'n botsauto is wel wat waard", zegt hij.