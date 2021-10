Kustburgemeesters dringen niet aan op controle van invoering coronapas

Vanaf 1 november wordt in Vlaanderen de coronapas ingevoerd voor wie op restaurant of café wil, maar de politie zal daar niet al te streng op toezien. Dat vertellen kustburgemeesters Jean-Marie Dedecker en Steve Vandenberghe in "De zevende dag". In het Middelkerke van burgemeester Dedecker krijgt die controle bij de politie zelfs “de laagste prioriteit”: “Wij hebben andere katten te geselen.”