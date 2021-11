Dierenasielen zitten overvol: “We kunnen de opvang niet meer aan”

De kattenopvang in Kinrooi moet dieren weigeren omdat ze geen plaats meer hebben om nog extra katten op te vangen. Ook de vrijwilligers zitten daar op hun tandvlees. “We willen hulp en hopen snel op een oplossing”, zegt Mirjam Werts van kittenopvang Hello Katty in Kinrooi. “Er is een plaatstekort, de werkdruk is veel te hoog en er is een overdaad aan extra taken.” Ook bij het dierenasiel in Brustem (Sint-Truiden) zien ze dat er nu nog veel jonge katjes worden binnengebracht terwijl de zomer al lang achter ons ligt.