Eén Vlaamse en één Waalse gascentrale krijgen subsidies om kernreactoren te vervangen

CRM staat voor Capacity Remuneration Mechanism en is een mechanisme voor zogenoemde capaciteitsvergoeding. Daarbij wordt aangegeven hoeveel capaciteit aan elektriciteitsproductie in aanmerking komt voor subsidies van de federale overheid.

Omdat alle Belgische kerncentrales in principe sluiten in 2025 en omdat er tegen dan niet genoeg capaciteit aan groene energie is, moeten voorlopige productie-installaties worden gebouwd, waaronder enkele gascentrales. Het is de bedoeling dat die installaties geleidelijk minder uren gaan draaien, naarmate de productie van hernieuwbare energie toeneemt.

Het CRM-mechanisme is uitgewerkt omdat de voorlopige installaties voor de betrokken energieproducenten niet winstgevend zijn.