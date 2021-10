G20, de 19 rijkste landen en de EU, bereiken afgezwakt klimaatakkoord: aarde mag maximaal anderhalve graad opwarmen

Met de klimaattop in Glasgow in het achterhoofd stond ook tijdens de G20-top in Rome de strijd tegen de klimaatverandering met stip aangeduid in de agenda van de wereldleiders. Er moest tijdens het overleg een akkoord gevonden worden over een klimaatneutrale samenleving tegen 2050, het afbouwen van fossiele brandstoffen en het beperken van de stijging van de gemiddelde temperatuur. Het akkoord dat de regeringsleiders vandaag bereikten, wordt bij de milieu-organisaties echter op weinig gejuich onthaald.