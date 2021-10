Gent voert verhardingstaks in voor inwoners die te veel beton of asfalt gebruiken

Sommige projectontwikkelaars ontharden al, zoals in de Leopoldskazerne aan het Citadelpark in Gent. De vroegere legerkazerne wordt momenteel volledig omgebouwd. Er komen woningen, appartementen en zelfs een hotel. Maar ook groen. “De Leopoldskazerne was vroeger volledig verhard, met een groot plein vol kasseien”, vertelt Kristoff De Winne van projectontwikkelaar Matexi/Mosart. “Nu komt er hier een nieuw park. Dat komt bovenop de nieuwe ondergrondse parking. Daar komt een meter aarde bovenop, en daar gaan we bomen en struiken planten, en kan het water insijpelen.”