BEKIJK - Klimaatactiviste Greta Thunberg als held onthaald in Glasgow

De klimaattop in Glasgow wordt niet alleen bijgewoond door staatshoofden, regeringsleiders en hun delegaties, maar ook door klimaatactivisten. Een van hen is Greta Thunberg (18) uit Zweden, die in 2019 het vuur aan de lont stak met haar oproep om te spijbelen voor het klimaat. Ze kwam per trein aan in het station, waar tientallen enthousiaste aanhangers haar stonden op te wachten. Ze moest worden begeleid door agenten.