Nieuwslezer Igor Kirillov, "de stem en het gezicht van de Sovjet-Unie", is overleden

Daarnaast was Kirillov ook de stem en het gezicht van de partij in de media: hij las de partijmededelingen voor op de staatstelevisie en bracht mensen op de hoogte van de benoemingen en overlijdens in de partijtop. Hij gaf uitleg bij de begrafenissen van de sovjetleiders, de talloze militaire parades en de partijcongressen. Hij vergezelde de sovjetleiders ook op hun buitenlandse diplomatieke reizen.

Meer dan 30 jaar presenteerde Kirillov "Vremya" ("Tijd"), het belangrijkste nieuwsprogramma van de staatstelevisie, en was hij betrokken bij de andere programma's. Eind jaren 80 veranderde het nieuwslandschap, ook binnen de Sovjet-Unie. Nieuwslezers waren niet enkel meer plechtstatige "aankondigers". Kirillov was steeds minder en minder te zien op de staatstelevisie, hij verscheen voor het laatst in december 1989. In 1991 klapte de Sovjet-Unie in elkaar.

Kirillov werd meermaals gedecoreerd. Hij is 89 jaar geworden. "Pervi Kanal", de zender die in de plaats gekomen is van de sovjet-staatstelevisie, beschrijft Kirillov als "een legendarische collega, senior kameraad en echte leermeester, met een intelligente uitstraling, een ingetogen glimlach en een kenmerkende stem die we zullen missen."