Klaasje Meijer voor het laatst op het podium tijdens K3-show: "Misschien wel allermooiste periode uit mijn leven"

Klaasje Meijer heeft vandaag in Groningen in Nederland voor de allerlaatste keer opgetreden tijdens een K3-show. Op het podium was het een emotioneel afscheid van haar collega's Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn. Meijer noemde de periode dat ze in K3 zat "misschien wel de allermooiste periode uit mijn leven".