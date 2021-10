Klimaattop Glasgow - Activiste Greta Thunberg komt aan met klimaattrein en wordt onthaald als een ster

Dé inzet van de klimaattop in Glasgow is het vastleggen van ambitieuzere doelstellingen om de opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw op 1,5 graad te houden. Eerder kwam de VN met pessimistische vooruitzichten: met wat nu op tafel ligt, gaan we naar een opwarming met 2,7 graden tegen het einde van de eeuw.

Volgens Peter Wittoeck, de Belgische delegatieleider in Glasgow, is het nog mogelijk om de doelstelling van 1,5 graad te halen. "De kans is groot dat we gaan moeten vaststellen dat een beperking tot 1,5 graad nog niet binnen bereik is. Maar het blijft wel mogelijk. Dit is een scharnierpunt, geen eindpunt. Het is tijd om nog meer ambitie aan de dag te leggen. Landen die nu nog onvoldoende gedaan hebben, zullen de boodschap krijgen dat het wel zal moeten."