BEKIJK - Geen kist, maar een lijkwade, een oude traditie die terugkomt

Nu we de doden herdenken, staan mensen soms stil bij hoe ze naar hun laatste rustplaats willen worden gebracht. In ons land kiezen de meesten voor een kist waarin ze gecremeerd of begraven worden. Maar de aloude traditie van de lijkwade is ook een mogelijkheid. Daarbij wordt de overledene in een doek gehuld. Het is onder meer de gewoonte bij moslims, en is ook in ons land wettelijk toegelaten. Kunstenares Valentine Kempynck ontwikkelde haar eigen versie van de lijkwade, met een persoonlijk afscheidsritueel erbij.