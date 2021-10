Minister Meryame Kitir (Vooruit): "Niet vergeten voor wie we de klimaatconferentie organiseren"

De Senegalese president Macky Sall, met wie Kitir een onderhoud had, liet haar weten dat hij niet naar de top in Glasgow gaat omdat de westerse landen volgens hem hun beloftes van de vorige klimaattop tegenover de ontwikkelingslanden niet nakomen. "Dat was een sterke boodschap", zegt Kitir. "De ontwikkelingslanden zijn diegenen die vandaag de dag het meest met de gevolgen van de klimaatverandering worden geconfronteerd. Zij hebben meer dan recht om hun teleurstelling te uiten en te zeggen dat er meer moet gebeuren. Hun bevolking voelt de gevolgen elke dag", aldus de minister.

"Ik ben er absoluut van overtuigd dat we iets kunnen doen aan de klimaatverandering. Maar: 'it is time to act now'. Dat is de roep van iedereen. De roep van de mensen die bij ons op straat zijn gekomen en de roep van de mensen hier. Het is tijd dat we actie ondernemen."