Na 130 jaar stopt mannenkoor van Eeklo : “Onze leden worden oud, en onze stemmen stilaan ook”

"Vroeger hadden we tot 40 zangers. Nu zijn we nog maar met 12, en dat is te weinig om te kunnen optreden. We hebben het wel wat zien aankomen. Ook tijdens de repetities was er stilaan minder enthousiasme. Dus er zit geen toekomst meer in."

Dirk zit zelf al sinds 1960 in het mannenkoor van Eeklo. "Ik denk dat we nog met 5 zijn die al zo lang in het koor zitten. Ik ga niet meer zingen, ook thuis niet. Ik ben in de 80 en dus oud genoeg om te stoppen. Aan alles komt een einde, dus aan dit ook, hoe jammer het ook is."

Er komt geen afscheidsconcert, maar wel een etentje voor de overgebleven leden van het koor.