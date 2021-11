Na zwarte dag voor fietsers donderdag: vierde slachtoffer bezwijkt aan verwondingen

Donderdag gebeurden er op verschillende plaatsen in de provincie zware ongelukken met dodelijke afloop. In Kuringen in Hasselt kwam een fietser om het leven bij een aanrijding met een bestelwagen, in Diepenbeek overleed een vrouw toen ze onder een vrachtwagen terechtkwam en in Zonhoven tenslotte raakte een fietser levensgevaarlijk gewond. De man overleed vrijdag aan zijn verwondingen.