Nieuwe fietsbrug over Albertkanaal in Godsheide wordt knooppunt voor Limburgse fietssnelwegen

De fietsbrug is een onderdeel van de fietssnelweg tussen Ham en Maastricht die 33 kilometer lang is. Ter hoogte van de sluis in Godsheide (Hasselt) moeten de fietsers wisselen van oever. Dat kan binnenkort makkelijk via de nieuwe brug. “Binnen twee maanden kunnen fietsers erover”, vertelt gedeputeerde voor Mobiliteit Bert Lambrechts (N-VA). “Het wordt een klaverblad voor de fietsers in Limburg. Het is een verbinding tussen Tessenderlo en Lanaken, en tussen Hamont-Achel en Gingelom.”