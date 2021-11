Ponyclub uit Moorsele laat deelnemers halloweentocht niet in stallen toe: "zodat de dieren niet zouden schrikken"

Er waren dit weekend 120 deelnemers aan de halloweentocht van vzw Juttepaardje, een ponyclub in Moorsele voor kinderen van 4 tot 12. Iedereen was verkleed. Op 1 van de pony's werden zelfs "bloederige" rode handafdrukken gezet, zodat ook één van de dieren in het halloweenthema zouden passen. De alpaca's waren niet "verkleed", al stonden er wel wat attributen in hun stal. Alle deelnemende griezels konden met hen op de foto. Het leverde leuke beelden op.



