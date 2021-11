Pornokanaal in Antwerpse gevangenis enkel nog 's nachts te bekijken: "Niet fijn om bij masturberende gedetineerden op cel te komen"

Het pornokanaal in de gevangenis aan de Begijnenstraat in Antwerpen was tot voor kort dag en nacht beschikbaar. Maar als gedetineerden ook overdag naar porno kijken, bemoeilijkt dat de dagelijkse werking in de gevangenis. "Wij moeten constant bij de gedetineerden op cel gaan. Als er dan naar porno gekeken wordt, is dat niet aangenaam voor de cipier, noch voor de gedetineerde zelf", zegt een cipier.