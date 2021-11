Uitslaande brand verwoest tweewoonst in Wijnegem

Zondagochtend heeft er een zware uitslaande brand gewoed in een woning aan de Houtlaan in Wijnegem. Het vuur brak uit rond 4.30 uur. Toen de brandweer van de zone Antwerpen ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al metershoog door het dak en kwam er enorm veel rook vrij. De hulpdiensten sloten de Houtlaan en een vlakbijgelegen kruispunt een tijdlang af voor alle verkeer.

De brand is vermoedelijk ontstaan aan de achterzijde van het gebouw. Maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. De woning is ingericht als tweewoonst. In de ene woning woont een gezin met een jong kindje, in de andere woning woont een bejaard echtpaar. Alle bewoners konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen, maar de twee bejaarde bewoners zijn wel voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Omwille van de enorme hitte in de woning moest de brandweer het vuur vooral langs de buitenzijde bestrijden. Het vuur is onder controle, maar de brandweer moet nog nablussen. Die nablussingswerken zullen wellicht nog tot de middag duren.

Beide woningen zijn door de brand verwoest en zijn onbewoonbaar. De bewoners worden elders opgevangen.