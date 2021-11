Vele honderden actievoerders protesteren in Brugge tegen mondmaskerplicht en coronapas

De actie vandaag in Brugge was gepland, er was een aanvraag voor ingediend. De betogers liepen van 't Zand tot aan de Markt en terug en hadden slogans bij als: "blijf van onze kinderen" en "fuck vaccination".



"De vaccins, de QR-codes, de mensen zijn het beu", beweert organisator Hans Blanckaert, die met zijn quad voorop reed. De man is van plan om nog meer betogingen te organiseren, onder meer in Brussel.