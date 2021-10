Van renovatieplicht tot slimme kilometerheffing: Vlaamse regering zit opnieuw samen over klimaat

Maar er wordt uiteraard ook nog over andere zaken gepraat. Vlaams klimaatminister Zuhal Demir (N-VA) legt zelf een renovatieplicht op tafel. Wie een huis koopt met een energielabel van D of lager, zou dan verplicht worden om dat huis binnen enkele jaren te renoveren tot een bepaald energieniveau. In ruil zouden er wel premies tegenover staan. Aan tafel ketst niemand het voorstel tot nu volledig af, al is er discussie over vanaf wanneer die renovatieplicht zal gelden en of met andere woorden energielabel D niet te hoog ligt. En uiteraard zou zo'n renovatieplicht mogelijk niet min zijn voor de portefeuille.