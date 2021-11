17de-eeuws schilderij in kerk van Schulen schittert opnieuw dankzij crowdfunding

Het doek van 3 meter hoog en 2 meter breed, dat Christus aan het kruis afbeeldt, was er erg aan toe. Het was besmeurd met uitwerpselen van duiven. "Het doek was ook lichtjes gescheurd en dreigde uit elkaar te vallen. Het kader was dan weer aangetast door insecten en was daardoor zeer fragiel geworden", vertelt Piet Rymen van de kerkfabriek van Schulen.

Er zat niets anders op dan het schilderij een grondige restauratiebeurt te geven. Jan Van Duffel is één van de inwoners die hun steentje bijdroegen om de restauratie te kunnen betalen. Hij is opgetogen over het resultaat en ziet nu details die hij al die jaren niet meer kon zien. "Vroeger was het een grijs iets, ik heb nu voor het eerst een zon en een maan gezien op het doek. Ook de mooie rode mantel valt me nu pas op".