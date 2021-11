30 muzikanten zorgen samen voor unieke 1 novemberviering op begraafplaats in Gent

Dagen van Troost is een initiatief van de stad Gent dat vandaag op verschillende locaties plaatsvindt in de Arteveldestad. Het eerste troostmoment was deze ochtend op De Westerbegraafplaats in de Gentse Bloemekenswijk. Dertig muzikanten traden daar tijdens zonsopgang verspreid over het park op, om uiteindelijk samen te komen voor een indringende muzikale finale.