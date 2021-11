Brusselaars kunnen zich tegelijk tegen COVID en griep laten vaccineren in vaccinatiecentra

In de vaccinatiecentra worden beide vaccins gelijktijdig toegediend. Het griepvaccin wordt standaard in de linkerarm toegediend, het COVID-19-vaccin komt in de rechterarm zodat bijwerkingen gemakkelijker gecontroleerd kunnen worden.

Griepvaccins zijn verkrijgbaar in alle apotheken en het vaccin is ook beschikbaar met een medisch voorschrift, zodat men kan genieten van de terugbetalingsregeling. De gevaccineerde ontvangt in het vaccinatiecentrum ook een attest als bewijs van zijn griepvaccin.

Het is niet mogelijk om alleen een griepvaccin te krijgen in de vaccinatiecentra: alleen de combinatie met het coronavaccin is mogelijk.