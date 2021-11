Nieuwkomer in eerste klasse én leider: het parcours van het Brusselse Union

Verschillende spelers van de ploeg komen uit lagere reeksen, en willen nu keihard bewijzen dat ze het niveau in de hoogste klasse ook aankunnen. "Er zit een zekere drang in de ploeg om zich elke wedstrijd te bewijzen. En ook bij de supporters hangt een heel postieve sfeer. Zeker bij de thuismatchen in ons mythisch stadion voel je dat goed. De supporters omarmen hun spelers enorm. Er zal zelden iemand uitgefloten worden, ze zullen hen altijd aanmoedigen. Die sfeer trekt ook enorm veel volk aan. Dat zagen we gisteren op verplaatsing maar ook volgende week tegen Charleroi is het stadion in Sint-Gillis uitverkocht."

En de ambitie voor de toekomst? Die blijft bescheiden. Verdoodt: "We gaan voor een top acht. Je moet weten, we hebben één van de kleinste budgetten van de hoogste klasse. Onze kern is ook klein. Dus nu proberen om dit niveau te behouden, met zo weinig mogelijk blessures. Als dat lukt gaan we erg blij zijn."