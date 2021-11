Cabine komt los van kabelbaan in Tsjechië: één dodelijk slachtoffer, 14 bezoekers in shock

In Tsjechië, in het Sudetengebergte in het noorden van het land, is een cabine van een kabelbaan neergestort. De bestuurder van de cabine kwam daarbij om het leven. Uit een tweede cabine werden 14 inzittenden geëvacueerd, ze werden in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. De oorzaak van het kabelbaanongeval is nog niet bekend.