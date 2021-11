Vlaamse regering schept duidelijkheid over coronapas in bioscopen en pretparken

Na het laatste Overlegcomité op 26 oktober, beslisten de Brusselse en Waalse regering om het Covid Safe Ticket overal te verplichten vanaf 50 bezoekers. In Vlaanderen was dat niet het geval, daar is de coronapas eigenlijk enkel verplicht of toegelaten in de horeca, fitness, zorg en voor dancings en evenementen. Bioscopen en pretparken werden in het decreet dus niet mee opgenomen.