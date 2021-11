Deborah Puylaert uit Dendermonde is rouwfotografe: "Ik probeer met foto's het verlies te helpen dragen en verwerken "

Voor fotografe Deborah Puylaert uit Dendermonde is Allerheiligen een bijzondere dag. Die dag staat in het teken van de rouw en dat probeert ze met haar camera zo goed mogelijk in beeld te brengen. "Kinderen kunnen verlies vaak gemakkelijk verwerken als we rouwfoto's met hen maken", zegt ze bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.