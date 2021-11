Destelbergen maakt zich zorgen over Gentse mobiliteitsplannen

Destelbergen maakt zich zorgen over de nieuwe Gentse mobiliteitsplannen rond de Dampoort en in Gentbrugge. Destelbergen is een buurgemeente van Gent en vreest dat de nieuwe plannen het verkeer kunnen verstoren voor wie van of naar Destelbergen moet rijden. "Hoe gaan mensen vanuit Destelbergen nog naar het ziekenhuis kunnen rijden?", vraagt schepen Michaël Vercruyssen (Open VLD) zich af.