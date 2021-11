Drie broers uit Knokke-Heist samen naar het WK jiujitsu 

Hun jongste broer proberen ze zo goed mogelijk te helpen bij zijn debuut. “Hij is een heel groot talent, hij wordt nog beter dan ons. Wij sturen en ondersteunen hem waar we kunnen. Hij moet bijvoorbeeld nog een halve kilogram afvallen. Hij zal dus minder moeten eten en ook niet te veel sporten. Hij is ook wel wat zenuwachtig, wij moeten hem dus kalm houden en blijven motiveren”, zegt Ian.

“Maar soms spelen ze spelletjes met mij en proberen ze mij net zenuwachtig te maken. Maar dat is eigenlijk altijd zo tussen ons”, lacht Ray, de jongste. “Ik ben vooral nerveus of ik niets ben vergeten. Ik heb alles al vijf keer gecheckt. Ik heb echt wel alles mee”, lacht hij. “Meestal is onze mama erbij op onze wedstrijden, maar nu zijn we alleen. We gaan er dus ook zeker van genieten.”

Ray, pas 17 kijkt uit naar zijn eerste wereldkampioenschap. “Ik heb echt zin in die eerste wedstrijd, we zijn alle drie competitiebeesten. Maar ik kijk toch ook vooral uit naar de zon”, lacht hij. “Het is daar dertig graden nu.”