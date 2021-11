Druk in Antwerpse kerkhoven en tuincentra: “Chrysanten blijven populair, maar kleine bloemstukjes verkopen nog beter”

Op de begraafplaats in Retie komen veel mensen geliefden herdenken. “Het is mooi dat het hele kerkhof vol bloemen staat, of het nu 1 november is of niet”, vertelt een vrouw. Voor sommige kerkhofbezoekers wordt het nog een drukke dag. “Vandaag gaan we overal de doden bezoeken. In Retie, Dessel en dan straks gaan we nog naar Tongerlo. Zo krijgen we de dag rond’, vertelt een man.



“Mijn vrouw is ondertussen al 3 jaar dood”, vertelt een man. “1 november zie ik als een dag om te denken aan de mensen die we graag gezien hebben. Mijn vrouw was een bloemenmadam en daarom kom ik zeker op 1 november een bloemetje leggen aan haar graf."