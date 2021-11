Eerbetoon aan Braziliaanse president in Italië verstoord door protest tegen hem

"Ik ben erg ontroerd en denk ook dat dit te zien is", zei Bolsonaro tijdens een ceremonie in een luxueuze 18e-eeuwse villa waar zo'n 200 genodigden aanwezig waren. "Het is van hier dat mijn grootouders afkomstig waren. Het doet me plezier om hier omringd te zijn door goede mensen."

De 200 mensen die buiten tegen de komst van de Braziliaanse president betoogden, zullen allicht niet tot die "goede mensen" hebben behoord. Zij vinden het niet kunnen dat een man die zo fel wordt bekritiseerd wegens zijn klimaat- en coronabeleid een eretitel krijgt.

"Dat hij de stad bezoek waarvan zijn familie afkomstig is, tot daar. Maar daarom hoeven we hem niet voor te stellen als een te volgen voorbeeld door hem het ereburgerschap toe te kennen, aldus gemeenteraadslid Antonio Spada. De betogers droegen spandoeken mee met slogans als "Bolsonaro buiten!" en "Anguillara houdt van Brazilië maar niet van Bolsonaro".

Er waren ook enkele tientallen tegenbetogers komen opdagen die de Braziliaanse president net welkom kwamen heten in Aguillara Veneta.