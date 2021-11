Explosie in ondergrondse parking Novotel Ieper "Er vielen geen gewonden"

Een explosie schrikte maandag rond 16.45 uur enkele bewoners en voorbijgangers op in de buurt van de Sint-Jacobsstraat en het Guido Gezelleplein in het centrum van Ieper. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en stelden vast dat de explosie plaatsvond in ‘parking Menenpoort’, de ondergrondse parking onder het Ieperse hotel Novotel. Er was ook even rook te zien. “De melding gebeurde door het onthaal van Novotel”, zegt kapitein Dirk Vandekerckhove van de Ieperse post in brandweerzone Westhoek. “Tijdens een verkenning hebben we brandsporen aangetroffen in de ondergrondse parking, maar we moesten geen brand blussen.”

Er kwam ook een ambulance ter plaatse, maar die kon snel weer vertrekken, want gelukkig vielen er geen gewonden. "Samen met de politie zitten we samen met de zaakvoerder en bekijken we de camerabeelden om de oorzaak te achterhalen.”