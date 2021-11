Genk ondertekent 4 burgerbudgetten: verenigingen verbeteren hiermee hun buurt

Eén van de vier die vandaag als eerste zo'n budgetovereenkomst mocht ondertekenen, was "Een thuis voor iedereen". Zij gaan de Missione in Genk verbouwen tot een opvangplaats voor wie tijdelijk geen onderdak heeft. Rosaria Ciarlo: “Wij willen dat er niemand op straat moet slapen in Genk en dat iedereen een dak boven het hoofd heeft. De verenigingen rond de Missione krijgen ook de taak om mensen op te vangen. Let wel, de opvang is maar tijdelijk, we verwijzen de mensen daarna door naar de juiste instanties.”