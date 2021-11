Gentse ondernemers plaatsen QR-code op grafsteen om overledenen te herdenken

Familieleden of vrienden die de QR-code scannen kunnen ook zelf herinneringen toevoegen. Dat merkte ook Piet Vandenbogaerde. Hij liet een QR-code plaatsen op het graf van zijn moeder. "De code is al gescand door tantes en nonkels", zegt hij. "Zij hebben al dingen toegevoegd waar wij totaal geen weet van hadden. Het is fijn om zo nieuwe dingen over haar te leren kennen."

Zo zag Vandenbogaerde enkele foto's van zijn moeder die hij nooit eerder zag. "Neven en nichten van mijn moeder hadden blijkbaar nog oude foto's liggen. En het is heel leuk om die voor de eerste keer te ontdekken. Zo komen herinneringen van vroeger weer tot leven", vertelt hij nog.