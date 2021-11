Griezelen bij Radio 2 Limburg: ridder uit Maaseik sluit pact met de duivel

Een hele week lang onderzochten we enkele griezelige geheimen in Limburg. We hadden het over een loden doodskist in Kortessem, spookverhalen op een begraafplaats in Hasselt, een boomstamgraf in Bilzen, een overdekte begraafplaats in Wellen en een ridder uit Maaseik die een pact sloot met de duivel.