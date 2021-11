Ham waarschuwt eigenaars dieren voor wolven: “Hou je dieren extra in de gaten”

Vrijdagochtend is er een doodgebeten geit gevonden bij een particulier in Kwaadmechelen (Ham), de omheining daar was niet wolfwerend. Dierenartsen namen voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek enkele DNA-stalen. “Het zou kunnen dat we hier het vertrek van een van de jaarlingen meemaken. Maar het kan ook gaan om maar een proefuitstapje en dat hij dus na zijn uitstapje buiten het territorium - want Ham ligt erbuiten - terug naar de militaire domeinen is gelopen”, aldus Jan Loos van Welkom Wolf.