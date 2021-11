Amerikaans centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (CDC) raadt af om naar België te reizen

Naast België werden nog drie andere landen vandaag op het hoogste risiconiveau geplaatst, het gaat om Rusland, Slovakije en Burkina Faso. In totaal staan er nu zo'n 80 landen of regio's in de categorie "zeer hoog besmettingsrisico" van het Amerikaanse CDC.

Het officiële reisadvies voor die gebieden luidt: "Vermijd alle reizen naar deze bestemmingen. Als je toch naar daar moet reizen, zorg dan dat je volledig gevaccineerd bent."

Onze buurlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg zitten op niveau 3, met een "hoog besmettingsrisico". Het Verenigd Koninkrijk staat in de lijst net als België op niveau 4.

De volledige lijst en de interactieve kaart vind je hier.