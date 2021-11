Vilvoorde heeft twee troostplekken: "Kleine, groene oases in de stad om tot rust te komen"

In Vilvoorde worden vandaag twee troostplekken plechtig geopend. Eén aan de Rondeweg en een ander in de Abeelstraat. Zo'n troostplek is een rustige plek midden in de stad, waar je even kan stilvallen. Dat vertelt Kristien Bonneure. Zij verloor twee jaar geleden haar zoon Frederik Vanclooster en is stadsambassadeur van Vilvoorde.

"Het is eigenlijk begonnen als herdenkingsplek voor mensen die iemand zijn verloren tijdens de coronacrisis. In Vilvoorde hebben we twee plekken uitgekozen. Eentje aan het tuchthuis niet ver van de brug, en een ander in de wijk Far West. We hebben er al eerder een bord gezet met een mooi gedicht, en vandaag steken we 1300 bloembollen in de grond. Dat lijkt me op 1 november wel passend. We herdenken de doden, de bladeren vallen van de bomen. Om dan bloemen te planten die uitkomen in de lente, geeft hoop", Zegt Kristien Bonneure.