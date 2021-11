Klimaatblog - Eerste gesprekken in Glasgow, "we zitten op onbekend terrein op vlak van klimaat", zegt WMO

Het Europees Comité van de Regio's (CoR), het adviesorgaan van de plaatselijke en regionale overheden van de EU-lidstaten, wil dat ook het lokale niveau betrokken wordt in de strijd tegen de klimaatopwarming. Voorzitter Apostolos Tzitzikostas lanceerde die oproep gisteren op Wereldstedendag en op de dag dat de klimaattop in Glasgow van start ging.

"We kunnen ons niet langer veroorloven om de fundamentele rol van iedere regio, stad en dorp in de strijd tegen klimaatopwarming te negeren. Anders zullen we de jongeren en onze planeet blijven ontgoochelen", zei Apostolos Tzitzikostas in zijn oproep aan de Verenigde Naties, de Europese Unie en alle nationale regeringen.

In Glasgow komen zowat 200 staatshoofden en regeringsleiders samen om oplossingen uit te werken om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Ook het lokale niveau wil zijn steentje bijdragen en roept alle actoren op om ook hen bij de besprekingen te betrekken.



"De engagementen van de subnationale overheden moeten bij in rekening worden gebracht bij de nationaal vastgelegde bijdragen. Bovendien moeten ze ook een formele plaats rond de tafel krijgen tijdens de onderhandelingen over het klimaatverdrag", voegde Tzitzikostas er nog aan toe.