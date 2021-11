Limburg herdenkt dierbaren: "Mijn vader stierf van liefdesverdriet, nog geen half jaar na mijn moeder"

Ook de begraafplaats van Waterschei in Genk verandert in een bloemenzee. “Mijn ouders stierven in 1973”, vertelt een man die intussen naar Antwerpen verhuisde. “Mijn moeder overleed aan kanker, en mijn vader kwijnde vier maanden later weg van liefdesverdriet. Het was een grote tragedie, want ik was net getrouwd en nog maar 21 jaar oud. Mijn vader hield zo veel van mijn moeder dat hij niet zonder haar kon verder leven. Voor mij zal de pijn nooit overgaan, ook niet na meer dan 40 jaar.”