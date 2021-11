Multinationals moeten straks minstens 15 procent belastingen betalen: hoe zal ons land dat aanpakken?

“Voor België stelt zich een heel belangrijke vraag: wat gaan wij doen? Voor buitenlandse groepen die in ons land actief zijn, en dan vooral in de farmasector, zijn de huidige fiscale regels zeer voordelig. Hun effectieve belastingvoet ligt lager dan 15 procent. Gaan we niets doen en de huidige voordelige fiscale regimes in stand houden, en ons de kaas van het brood laten eten als bijvoorbeeld de VS dan gaat bijbelasten? Of gaan we onze fiscale voordelen aanpassen aan de nieuwe wetgeving zodat de farmabedrijven in België een effectieve belastingvoet hebben van 15? Dan komt het fiscaal voordeel van die globale minimumbelasting in de Belgische schatkist terecht.”