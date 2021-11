Braziliaanse pianovirtuoos Nelson Freire (77) overleden, wonderkind speelde al piano toen hij drie was

Bij een zware val in Rio de Janeiro eind 2019, had Nelson Freire zijn rechterarm gebroken, hij moest daarna een operatie aan zijn schouder ondergaan. Hij is er nooit echt bovenop gekomen en zat naar verluidt in een depressie, getuigen enkele van zijn vrienden in de Braziliaanse pers.

De pianist heeft sinds zijn val geen piano meer gespeeld. Vorig jaar zou hij weer in het openbaar optreden, maar de concerten werden afgelast vanwege de coronacrisis.