Nieuwe boekenbeurs "LEES!" gaat van start in Antwerp Expo, bezoekers reageren tevreden: "Het concept is anders, maar leuk"

Ook de standhouders zijn duidelijk tevreden dat er weer een boekenevenement in Antwerpen kan doorgaan. "Je ziet hier duidelijk hoeveel mensen er in Antwerpen afkomen op zo'n beurs. We zijn nog maar een uurtje bezig en het is al aanschuiven aan de kassa's, dus dat is fantastisch nieuws", zegt Jeroen Coenen van kinderboekenwinkel Pardoes. "Het nieuwe concept is anders, maar leuk. Het is groot, open en er is veel meer plaats voor activiteiten. Eindelijk kunnen we hier weer met onze producten naar buitenkomen."